سفارة ألمانيا لدى الجزائر تحتفل بيوم الحداد الوطني

الوطني
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سفارة ألمانيا لدى الجزائر تحتفل بيوم الحداد الوطني
بقلم نسرين محفوف

احتفلت السفارة الألمانية لدى الجزائر، بيوم الحداد الوطني (Volkstrauertag)، والذي يتم تنظيمه بألمانيا بتاريخ 15 نوفمبر.

وتم الاحتفال بهذا اليوم لإحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب والعنف، قبل أسبوع من تاريخ الذكرى بالمقبرة العسكرية لبريطانيا وصربيا وألمانيا.

وشاركت السفيرة الألمانية إليزابيث وولبرز، في حفل مشترك، مع مراعاة تدابير الحماية من وباء كورونا.

وبالنسبة للألمان، لا يعتبر يوم الحداد الوطني يومًا للذكرى فحسب، بل للتفكير بكيفية عمل كل فرد من أجل السلام والحرية والإنسانية.

وقالت السفارة “نحن ممتنون لأنه بعد 75 عامًا من نهاية الحرب العالمية الثانية، يمكننا الاحتفال بهذه الذكرى بالجزائر العاصمة”.

وأفادت سفارة ألمانيا لدى الجزائر أنه تم الاحتفال بها مع ممثلي الدول الصديقة وممثلي مختلف الأديان.


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