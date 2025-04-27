سفارة أمريكا:فتح باب الترشح لبرنامج “فولبرايت” لسنة 2026

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر عن فتح باب التقدّم لبرنامج فولبرايت للطلبة الأجانب لسنة 2026،تعزيزا للتميز الأمريكي في مجال التعليم

ويفتح باب الترشح للمواطنين الجزائريين المقيمون في الجزائر، والحاصلون على شهادة جامعية تعادل الليسانس الأمريكية. وكذا الذين يتمتعون بسجل أكاديمي قوي. كما يعنى هذا البرنامج بالأشخاص الذين يتقنون اللغة الإنجليزية. أو مستعدون لتلقي تدريب لغوي.

كما يُفضل من لديهم القليل. أو لم يسبق لهم الدراسة في الولايات المتحدة

هذا وقد تم تحديد أخر أجل لتقديم الطلب 12 جوان 2025

للمزيد من التفاصيل وطريقة التقديم، قوموا بزيارة:

‏https://dz.usembassy.gov/education-culture/exchanges/…