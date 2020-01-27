سفارة أمريكا بالجزائر: امتلاك فضاء أمريكي بكل ولايات الجزائر مستحيل حاليا

كنا نتمنى أن يكون لدينا فضاء أمريكي في كل ولايات الجزائر ، لكن للأسف هذا غير ممكن في الوقت الحالي. لكن هل تعلم أنه…

Publiée par U.S. Embassy Algiers sur Lundi 27 janvier 2020