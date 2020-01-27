سفارة أمريكا بالجزائر: امتلاك فضاء أمريكي بكل ولايات الجزائر مستحيل حاليا

قالت سفارة أمريكا لدى الجزائر، اليوم الاثنين، كنا نتمنى أن يكون لدينا فضاء أمريكي في كل ولايات الجزائر، لكن للأسف هذا غير ممكن في الوقت الحالي.
وأضافت في منشور على صفحتها بفيسبوك “يمكنكم أنتم وجزائريين آخرين الذين يتعلمون اللغة الإنجليزية العمل سويًا لتكوين أندية إنجليزية خاصة بكم”.
وكشفت عن استحداث موقع الكتروني، يحوز جميع الموارد الممكنة، لإنشاء نادي لتعلم اللغة الإنجليزية.
كنا نتمنى أن يكون لدينا فضاء أمريكي في كل ولايات الجزائر ، لكن للأسف هذا غير ممكن في الوقت الحالي. لكن هل تعلم أنه…
Publiée par U.S. Embassy Algiers sur Lundi 27 janvier 2020
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