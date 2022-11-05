سفارة أمريكا بالجزائر تعلن عن توظيف في هذه المناصب

نشرت السفارة الامريكية بالجزائر عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك إعلان لتوظيف محلل بيانات المرافق العامة وتقني كهربائي.

واوضحت السفارة في بيانها انه يجب أن يتمتع المرشح لوظيفة محلل بيانات المرافق العامة بخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات. وذلك في مجال تحليل البيانات ومعالجة مجموعات من البيانات الكبيرة وقواعد البيانات الارتباطية، والمراقبة، وإعداد التقارير، وتتبع الأداء باستخدام أدوات عرض البيانات. كما تشترط على المترشح للوظيفة يشترط أن يكون المرشح حاملا لشهادة الليسانس في الإحصاء أوإدارة الأعمال أوالإدارة التنظيمية.

وفيما يخص يجب أن يتمتع بخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في إصلاح وصيانة المعدات والأنظمة الكهربائية وكذا أنظمة توليد وتوزيع الكهرباء والاصلاح ودوائر التحكم.

كما يتطلب من المرشح أن يحوز على شهادة إكمال المرحلة الثانوية وشهادة إكمال برنامج التكوين المهني من معهد معتمد ومعترف به في تكوين التقنيين المحترفين في المجال الكهربائي.

لمزيد من التفاصيل حول المتطلبات وكيفية التقديم، اضغط هنا: https://dz.usembassy.gov/embassy/jobs/