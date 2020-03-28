سفارة أمريكا تخطط لترحيل رعاياها من الجزائر في أقرب وقت

تواصل السفارة الأمريكية في الجزائر التخطيط لرحلة لنقل مواطني الولايات المتحدة الذين يرغبون في مغادرة الجزائر.

ودعت سفارة أمريكا لدى الجزائر، اليوم السبت، رعاياها الراغبين في مغادرة الجزائر، الى الاتصال بالقسم القنصلي لديها.

وأشارت السفارة الامريكية أن هذه الرحلة متوقعة في الأيام القليلة القادمة.

وأوضحت السفارة أنه لم يتم بعد تحديد التوقيت والوجهة والتفاصيل الأخرى بدقة.

وطالبت السفارة الامريكية رعاياها بالجزائر الى عدم الذهاب إلى المطار حتى يرسل القسم القنصلي بالسفارة تأكيدًا نهائيًا.

وأكدت السفارة أن المقاعد محدودة، ولن يتمكن من الوصول إلى المطار والرحلة إلا الأفراد الذين حصلوا على تأكيد من السفارة.