سفارة أمريكا تهنئ الجزائر بمناسبة توليها رئاسة مجلس الأمن لشهر جانفي

هنأت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية على تولي الجزائر رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لشهر جانفي .

وأكدت السفارة من خلال بيان تم نشره على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك “أن هذا دليل على استمرار قيادتها كعضو غير دائم في العام الثاني من ولايتها”.

وأضافت “تثق سفارة الولايات المتحدة بالجزائر بأن هذا الإنجاز سيعزز جهودنا المشتركة للتصدي للتحديات العالمية وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين”.

كما نتطلع يضيف البيان ” إلى التعاون في مبادرات تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتشجيع التفاهم ودفع التغيير الإيجابي على الساحة الدولية”.