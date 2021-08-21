سفارة أمريكا تهنئ طفلة جزائرية افتكت المرتبة الأولى دوليا في مسابقة الرياضيات

أعربت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر عن خالص تهانينا للطفلة “ريتاج سجود رحاحلة” ذات الـ11 عاماً من ولاية سطيف. والتي تفوقت على 1000 مشارك آخر من دول مثل الولايات المتحدة والصين واليابان. للفوز في مسابقة رياضيات دولية أجريت في تايوان.

وأفادت السفارة أنها تقدم برامج تبادل ممولة بالكامل للتلاميذ الطموحين مثل ريتاج الذين يرغبون في اكتساب المزيد من المهارات. قبل العودة إلى الجزائر والمساهمة في تطويرها. ومن بين هذه المنح TechGirls للتلميذات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و17عاماً. وبرنامج القيادة للشباب الجزائريين للتلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً.

وقد فازت الطفلة رحاحلة رتاج سجود البطلة العالمية في منافسة كأس العالم للحساب الذهني والرياضيات. بكل امتياز وعن جدارة واستحقاق إثر مشاركتها في المنافسة الدولية التي جرت في تايوان أمام 1000مشارك من نوابغ العالم. منها اليابان والصين والولايات المتحدة.