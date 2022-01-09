سفارة أمريكا توظف وكيل مشتريات وهذه مهامه

أعلنت السفارة الأمريكية لدى الجزائر، اليوم الأحد، عن توظيف وكيل مشتريات. حيث سيتكفل بكل من المشتريات الخارجية والمحلية، بما في ذلك اقتناء أثاث المكاتب والمعدات واللوازم والأثاث المنزلي والسيارات والخدمات التقنية وخدمات البناء.

وتشمل متطلبات الوظيفة معرفة جيدة لممارسات الأعمال التجارية المحلية والموارد والتسعير وأفضل الممارسات في ما يخص إدارة العقود المحلية.

وعلى المرشح للوظيفة أن يتمتع بمهارات جيدة في الاتصال الشفوي والمكتوب تسمح له بتطوير علاقات عمل مستدامة مع المقاولين. وكتابة عدد هائل من التقارير.

كما تتطلب الوظيفة رخصة سياقة سارية المفعول من صنف B (مركبة خفيفة), مستوى 3 في اللغة الإنجليزية سيتم اختباره. ومستوى 4 في العربية والفرنسية.

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أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، أنها مستعدة لتقديم المساعدة إلى الراغبين في إنشاء نادي للغة الإنجليزية.

وجاء في منشور السفارة “لدينا مراكز أمريكية في كل من ورقلة ووهران وبشار وقسنطينة والجزائر العاصمة. غير أنه لا يمكننا أن نفتح مراكز ثقافية في الولايات الـ 58 على الرغم من رغبتنا في ذلك”.

وأضافت السفارة “ولكن إذا كنت تفكر في إنشاء نادي للغة الإنجليزية فيمكننا أن نقدم لك النصائح والمساعدة في إطلاق مشروعك. إضغط على هذا الرابط لاكتشاف الموارد المتوفرة وانضم إلى بثنا المباشر على يوتيوب يوم الأربعاء على الساعة 18:00 مساءً”.

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