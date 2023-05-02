سفارة أمريكا في الجزائر توظف في هذا المنصب

نشرت سفارة الولايات المتحدة الامريكية بالجزائر، اليوم الثلاثاء، إعلان توظيف عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، الرسمي على الفيسبوك.

وجاء في إعلان السفارة:”نحن نبحث عن سائق أو سائقة ذوي خبرة قيادة احترافية لا تقل عن ثلاث سنوات، ومعرفة جيدة بالمدينة والمناطق المحيطة بها ، والقدرة على قراءة الخرائط وتخطيط طرق القيادة.”

ودعت السفارة الأمريكية الراغبين في الإلتحاق بهذا المنصب إلى التسحيل على هذا الرابط التالي: https://dz.usembassy.gov/embassy/jobs/

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