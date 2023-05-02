سفارة أمريكا في الجزائر توظف في هذا المنصب
بقلم خالد زوبيري
نشرت سفارة الولايات المتحدة الامريكية بالجزائر، اليوم الثلاثاء، إعلان توظيف عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، الرسمي على الفيسبوك.
وجاء في إعلان السفارة:”نحن نبحث عن سائق أو سائقة ذوي خبرة قيادة احترافية لا تقل عن ثلاث سنوات، ومعرفة جيدة بالمدينة والمناطق المحيطة بها ، والقدرة على قراءة الخرائط وتخطيط طرق القيادة.”
ودعت السفارة الأمريكية الراغبين في الإلتحاق بهذا المنصب إلى التسحيل على هذا الرابط التالي: https://dz.usembassy.gov/embassy/jobs/
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