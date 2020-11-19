سفارة أمريكا لدى الجزائر تسلم 3 شاحنات من المعدات الطبية للصيدلية المركزية

سلمت السفارة الأمريكية في الجزائر، 3 شاحنات محملة بالمعدات الطبية للصيدلية المركزية للمستشفيات، للمساعدة في المكافحة المشتركة ضد جائحة كوفد-19.

وحسب ما نشرته السفارة الأمريكية لدى الجزائر، فقد أشرف القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية، غوتام رانا، على عملية التبرع بالمعدات.

وحسب السفارة الأمريكية بالجزائر، فقد شملت التبرعات نظارات طبية وبدلات واقية وأقنعة وكمامات وقفازات ومعقمات تم إقتناؤها محليًا، في الجزائر.

وأفادت السفارة الأمريكية لدى الجزائر، أنه تم اقتناؤها بتمويل من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتنسيق مع وزارتي الصحة والدفاع الوطني.

وأشارت السفارة، اليوم الخميس، في ذات المنشور على صفحتها بفيسبوك، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستتبرع قريبا بثلاث آلات تخدير للجزائر.