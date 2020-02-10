سفارة أمريكا لدى الجزائر تعزي عائلة شهيد تيمياوين

قدمت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، تعازيها لعائلة الشهيد، بن عدة ابراهيم، والذي استشهد في هجوم انتحاري، استهدف مفرزة الجيش في تيمياوين.

وغردت السفارة على تويتر “تلقينا ببالغ الحزن والأسى خبر الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف مفرزة عسكرية في تيمياوين أمس”.

وأضافت “وبهذه المناسبة الأليمة نقدم تعازينا الخالصة لعائلة الشهيد إبراهيم بن عدة وللجزائر عامة ونؤكد تضامننا مع الجزائر شعبا وحكومة”.