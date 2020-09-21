سفارة أمريكا لدى الجزائر تعزي في وفاة أيقونة المالوف حمدي بناني

قدمت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، اليوم الإثنين، تعازيها في وفاة أيقونة أغنية المالوف حمدي بناني.

وجاء في التعزية “تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الفنّان الجزائري القدير حمدي بنّاني صاحب الكمنجة البيضاء.”.

وأضافت سفارة أمريكا “كان حمدي بنّاني من أبرز الموسيقيّين في فن المالوف، وهو نمط موسيقي تعود جذوره إلى الأندلس”.

وقالت “تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، واسكنه فسيح جناته وألهم عائلته الصبر والسلوان”.

وكشف كمال بناني، نجل الفنان الجزائري الراحل حمدي بناني، عن تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والده، بعد وفاته اليوم الإثنين.

وقال كمال بناني، في اتصال هاتفي مع تلفزيون “النهار”، أن والده كان في المستشفى قبل وفاته، وكان متعبا.

وأضاف نجل الفنان الراحل، أن الأطباء قاموا بتخذير والده وأخبروه أنه من الممكن أن لا يصحوا مجددا.

وتابع “والدي قام بالإستغفار والتشهد قبل أخذ الأدوية، ليبقى غائبا عن الوعي لمدة 14 يوما قبل أن تتوفاه المنية”.