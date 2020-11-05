سفارة أمريكا لدى الجزائر تفتح دورات تدريبية مجانية للشباب

أعلنت سفارة أمريكا لدى الجزائر، اليوم الخميس، عن فتح دورات تدريبية مجانية للشباب الذين تتراوح أعمارهم مابين 18 و30 عامًا.

وخصت سفارة أمريكا لدى الجزائر هذه التدريبات للشباب القاطن في الجزائر العاصمة وضواحيها، والراغب في ترقية مهاراته للحصول على عمل.

وأفادت أنها تقدم التدريب المواضيعي والتقني والتأهيل، لتعزيز قدرة المتدربين وزيادة فرصتهم في التوظيف مستقبلا.

وقالت “كجزء من مشروع AEEP ، تقدم لك World Learning و ACSE سلسلة من الدورات التدريبية المجانية عبر الإنترنت”.

وتخص التدريبات مواضيع “خدمة العملاء، التعبئة والتغليف والتقنيات الزراعية، مع أصحاب العمل والشركات في الجزائر”.

وتعهدت World Learning و ACSE بتدريب 500 شاب على المهارات الشخصية والتدريب الفني ودعمهم نحو سوق العمل.

وهذا من خلال العشرات من ورش العمل عبر الإنترنت منها المهارات الشخصية والتدريب الفني.

وتعد هذه الدورات التدريبية جزءا من مشروع التشغيل وريادة الأعمال في الجزائر (AEEP).

وهو برنامج بدأته World Learning وبرعاية مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI) .

بالتعاون مع الجزائر مركز ريادة الأعمال الاجتماعية (ACSE) والمعهد الدولي لإدارة الأعمال (MBI)

وأشارت سفارة أمريكا لدى الجزائر أن آخر موعد للتسجيل هو بعد غد السبت.