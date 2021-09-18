سفارة أمريكا لدى الجزائر تقدم تعازيها في وفاة الرئيس الراحل بوتفليقة

قدمت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، اليوم السبت، تعازيها في وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ونشرت السفارة الأمريكية على صفحة فيسبوك صورة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. أرفقتها بالتعليق التالي ” تتقدم السفارة الأمريكية بأحر تعازيها في وفاة الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة رحمه الله. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وقد انتقل إلى رحمة الله، مساء الجمعة، الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، عن عمر يناهز 84 عاما. حسب ما أعلنه بيان لرئاسة الجمهورية.

وقرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على إثر وفاة الرئيس السابق المجاهد عبد العزيز بوتفليقة. تنكيس العلم الوطني، لمدّة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم، عبر كامل التراب الوطني.