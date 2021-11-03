سفارة أمريكا لدى الجزائر تقدم عرضا خاصا لطلاب الثانويات

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، اليوم الأربعاء، عن تقديمها عرضا خاصا لطلاب الثانويات.

ونشرت السفارة على صفحتها بفيسبوك “تلاميذ الثّانويات، هل تتحدثون اللغة الإنجليزية جيدًا وتريدون قضاء شهر في الصيف القادم بأمريكا؟”.

وأضافت “لا تفوّتوا هذه الفرصة للتقدم لبرنامج القيادة الشبابية الجزائرية. وهو برنامج تبادل ممول بالكامل يركز على تنمية القيادات الشبابية والمشاركة المجتمعية.

وتابعت “يجب أن يتراوح عمر المتقدمين بين 15 و17 عامًا اعتبارًا من 10 جوان 2022. وأن يكونوا حاليًا في السنة الأخيرة من المدرسة المتوسّطة، أو السنة الأولى أو الثانية من المدرسة الثانوية”.

وأكدت السفارة الأمريكية أن رسالتيّ توصية باللغة الإنجليزية مطلوبة كجزء من التسجيل، مشيرة أن آخر موعد للتقديم هو 16 نوفمبر.

وقد أعلن موقع السفر التابع لمكتب الشؤون القنصلية الأمريكية أن التسجيل في قرعة الولايات المتحدة 2022-2023. قد انطلق 7 أكتوبر إلى 10 نوفمبر.

وأوضح المكتب أن الاشتراك في القرعة يتم مجانا، من خلال الرابط الإلكتروني لتطبيق الهجرة العشوائية لأمريكا: https://dvprogram.state.gov

وتتضمن شروط التسجيل ستة شروط، هي: وجود جواز سفر ساري المفعول، أن يكون عمر المتقدم ‏18 عاما أو أكثر، و‏توضيح الحالة الاجتماعية الصحيحة، وقضاء 12 عاما بالتعليم على الأقل.

وأن يكون المتقدم من إحدى الدول ‏المؤهلة للتقديم للوتري، وهي الدول التي لم يهاجر 50 ألف أو أكثر من مواطنيها إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الخمس الماضية. و‏تقديم صورة حديثة لم يمض عليها أكثر من 6 أشهر .

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