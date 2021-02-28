سفارة أمريكا لدى الجزائر تكشف مستجدات أوضاع التأشيرة

كشفت سفارة الولايات المتحدة لدى الجزائر، اليوم الأحد، في بيان لها، مستجدات أوضاع التأشيرة

وقالت إنه يُسمح الآن لحاملي تأشيرة التنوع DV2020 بالسفر إلى الولايات المتحدة.

وسيستأنف القسم القنصلي معالجة IR5، F1، F3، F4 ، فئات تأشيرة التفضيل العائلي (F2A ، F2B) ، وتأشيرات التنوع (DV2021).

وكذا تأشيرات الهجرة القائمة على العمل، مع منح الأولوية للفئات ذات الصلة المباشرة.

ويخص ذلك تأشيرات الخطيب، تليها أعداد محدودة من تفضيلات الأسرة، وتأشيرات التنوع، والتأشيرات القائمة على العمل NVC أو KCC .

وقالت إنه بسبب الجائحة المستمرة، لا تزال قيود السفر الأخرى سارية في الولايات المتحدة والجزائر ودول العبور.

وتخضع أنماط الرحلات وإجراءات خطوط الطيران وفتحات المطارات للتغيير وللمتطلبات الإضافية.

وبالنسبة لجميع فئات التأشيرة المذكورة أعلاه، ستتصل السفارة أو مكاتب التأشيرات الأخرى بالمعنيين مباشرةً عندما تتمكن من تحديد موعد مقابلة.