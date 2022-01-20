سفارة أمريكا للجزائريين: شجع في دارك واحمي عايلتك
طالبت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، اليوم الخميس، من الجزائريين، تشجيع المنتخب الوطني في بيوتهم. تفاديا للعدوى في ظل الموجة الرابعة من الوباء.
ونشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية على فيسبوك “اليوم رايحين نشجعو الجزائر كيما العادة في مباراة كأس أفريقيا المحورية. ضد كوت ديفوار. بصح رايحين نشوفو الماتش وحدنا من الدار، ماشي ما عندناش أصدقاء، ولكن نخممو على صحابنا وعائلتنا”.
وأضافت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية “الجزائر راهي تمر بالموجة الرابعة، لكن كل واحد فينا من خلال أفعالنا يمكن أن يساعد في حماية الآخرين من حولنا. 1 ، 2 ، 3 ، فيفا لالجيري”.
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سيكون الجمهور الجزائري على موعد مع مباراة قوية ومثيرة أمام كوت ديفوار اليوم. بداية من الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي بملعب جابوما بدوالا.
ويحمل المنتخب الوطني آمال الجزائريين في تخطي عقبة الفيلة. والتأهل رسميا إلى الدور الثاني. كما يريد رد الاعتبار لنفسه وعلى السخرية والإستهتار من قبل بعض الذين يصطادون في المياه العكرة.
كما ستعرف مباراة اليوم عودة الجناح الطائر ادم وناس بعد طول غياب. وسيعمل الناخب الوطني جمال بلماضي للعب بطريقة هجومية. لتسجيل عدد من الاهداف لتفادي الحسابات المعقدة.
في حين ستلعب المباراة أمام أشبال المدرب باتريس بومال الذين تمكّنوا من حسم التأهل. ما سيجعل المباراة شكلية بالنسبة لهم.
كما تسعى كتيبة المحاربون لتحقيق “ريمونتادا” تاريخية. التي عودتنا عليها خاصة بعد التعادل الأول المخيّب والخسارة في المباراة الثانية.
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سيكون المنتخب الوطني على موعد مع الحسابات المعقدة مساء اليوم مجدّدا في حالة الإطاحة بمنتخب كوت ديفوار بملعب جابوما.
وفي حالة فوز الجزائر بفارق هدفين على الأقل، فإنّها تتأهل في المركز الأوّل و تواجه منتخب مصر في الثمن النهائي. بشرط تعادل سيراليون و غينيا الإستوائية.
أما في حالة فوز الكتيبة الوطنية. بأي نتيجة وفوز سيراليون أو فوز غينيا، فإن الجزائر ستتأهل في المركز الثاني وستواجه في الثمن النهائي مالي أو غامبيا أو تونس.
و الإحتمال الثالث. في حالة الفوز بفارق هدف وحيد وتعادل سيراليون و غينيا الإستوائية، فإن الجزائر ستتأهل في المركز الثالث وستواجه الكاميرون او نيجيريا في الدور الثمن نهائي.