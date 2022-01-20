سفارة أمريكا للجزائريين: شجع في دارك واحمي عايلتك

طالبت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، اليوم الخميس، من الجزائريين، تشجيع المنتخب الوطني في بيوتهم. تفاديا للعدوى في ظل الموجة الرابعة من الوباء.

ونشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية على فيسبوك “اليوم رايحين نشجعو الجزائر كيما العادة في مباراة كأس أفريقيا المحورية. ضد كوت ديفوار. بصح رايحين نشوفو الماتش وحدنا من الدار، ماشي ما عندناش أصدقاء، ولكن نخممو على صحابنا وعائلتنا”.

وأضافت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية “الجزائر راهي تمر بالموجة الرابعة، لكن كل واحد فينا من خلال أفعالنا يمكن أن يساعد في حماية الآخرين من حولنا. 1 ، 2 ، 3 ، فيفا لالجيري”.

طالع أيضا:

الجزائر/ كوت ديفوار .. محاربو الصحراء على موعد مع ريمونتادا إفريقية