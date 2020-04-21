سفارة إسبانيا بالجزائر تطلق أسبوع الكتاب الإلكتروني

قامت سفارة اسبانيا بالجزائر، ببرمجة سلسلة من النشاطات الافتراضية، في إطار “أسبوع الكتاب الإلكتروني”، حسبما أفاد به معهد ثيرفنتيس بالجزائر العاصمة.

وسيتم نشر حصص القراءة التي ستبث على أرضية رقمية وكذا فيديو حول مكان ميلاد “ميقال دي ثيرفنتيس”، على صفحة فايسبوك المعهد.

للإشارة، ينظم معهد ثيرفنتيس، شهر أفريل من كل سنة “أسبوع الكتاب” وكذا “طريق ثيرفنتيس”، وهو عبارة عن مسار تربوي يتتبع مسيرة كاتب “دون كيخوتي” الشهير الذي عاش أسيرا بالجزائر من 1575 إلى 1580.

وكانت سفارة اسبانيا بالجزائر قد أطلقت مسابقة أحسن الصور تحت شعار “اسبانيا من دارنا”.

وتسمح هذه المسابقة، للجزائريين القابعين في منازلهم أثناء فترة الحجر الصحي، بمشاركة صور لها علاقة بالثقافة أو اللغة الإسبانية.