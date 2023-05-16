سفارة إيطاليا بالجزائر تفتتح مركزا جديدا للخدمات القنصلية في تندوف
بقلم لجرب محمد
اعلنت السفارة الإيطالية في الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن افتتاحها مركزا جديدا للخدمات القنصلية في ولاية تندوف.
وأشرف على هذا الإفتتاح سفير إيطاليا بالجزائر، رفقة الأمين العام لولاية تندوف و وزير الشباب والرياضة الصحراوي.
وتم انشاء المركز الجديد للخدمات القنصلية بالتعاون مع شركة ” في . أف . أس جلوبال “.
هذا وسيسهل المركز تنقل ومعاملات سكان الولاية، رجال الأعمال الموريتانيين والشعب الصحراوي.
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