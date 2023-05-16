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سفارة إيطاليا بالجزائر تفتتح مركزا جديدا للخدمات القنصلية في تندوف

بقلم لجرب محمد
سفارة إيطاليا بالجزائر تفتتح مركزا جديدا للخدمات القنصلية في تندوف
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اعلنت السفارة الإيطالية في الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن افتتاحها مركزا جديدا للخدمات القنصلية في  ولاية تندوف.

وأشرف على هذا الإفتتاح سفير إيطاليا بالجزائر، رفقة الأمين العام لولاية تندوف و وزير الشباب والرياضة الصحراوي.

وتم انشاء المركز الجديد للخدمات القنصلية بالتعاون مع شركة ” في . أف . أس جلوبال “.

هذا وسيسهل المركز  تنقل ومعاملات سكان الولاية، رجال الأعمال الموريتانيين والشعب الصحراوي.

رابط دائم : https://nhar.tv/5cLVX
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