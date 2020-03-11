سفارة إيطاليا تصدر بيانا بخصوص مواطنيها الموجودين في الجزائر

أصدرت سفارة إيطاليا، اليوم الأربعاء، بيانا بخصوص مواطنيها الموجودين في الجزائر.

وأوصت السفارة الإيطالية، جميع المواطنين الموجودين في الجزائر، أو الذين يعتزمون الذهاب إلى الجزائر، إلى الاتصال بها، أو الرجوع إلى موقع Viaggiare Sicuri.

وأوضحت السفارة أن المواطنين المقيمين في إيطاليا، الذين هم بالخارج، يمكنهم – حيث تكون وسائل نقل متاحة- الدخول إلى إيطاليا للعودة إلى منازلهم.

كما يمكن للمواطنين المقيمين في الخارج، الموجودين في إيطاليا، المغادرة للعودة إلى منازلهم أو أماكن إقامتهم، في حال وجود وسائل نقل متاحة.

وأكدت سفارة إيطاليا لدى الجزائر، أنه يُسمح أيضًا بالدخول والخروج لتلبية احتياجات العمل المؤكدة، حيث يغطي هذا البند أيضًا العمال عبر الحدود.

وأضافت السفارة “يظل الالتزام بالاتصال بإدارة الوقاية في هيئة الصحة المختصة ساري المفعول بالنسبة لأولئك الذين يصلون إلى إيطاليا من مناطق الخطر الوبائي ، كما حددتها منظمة الصحة العالمية.

كما خصصت سفارة إيطاليا لدى الجزائر، صفحة، للحصول على جميع المعلومات حول الوقاية وتدابير الاحتواء في إيطاليا والوضع في الجزائر.