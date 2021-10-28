سفارة إيطاليا تعلن عن إعادة فتح مركز التأشيرات بأدرار

أعلنت سفارة ايطاليا بالجزائر أمس الأربعاء، عن إعادة فتح مركز منح التأشيرات لأدرار مع “في إف اس جلوبال” “VFS Global”.

ودعت السفارة، في تغريدة لها، الأشخاص المعنيين بالحصول على تأشيرة سفر الى ايطاليا، الاطلاع على عنوان الموقع الالكتروني لسفارة ايطاليا بالجزائر: www.ambalgeri.esteri.it

وأكد البيان، أن “ايطاليا هي البلد الوحيد الممثل في الجنوب الجزائري”.

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