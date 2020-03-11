سفارة إيطاليا لدى الجزائر تقر إجراءات خاصة بمواعيد التأشيرات والتنقلات

أعلنت سفارة إيطاليا بالجزائر، اليوم الأربعاء، عن سلسلة إجراءات، تتعلق بمواعيد التأشيرات والتنقلات إلى ايطاليا.

وحسب بيان سفارة إيطاليا بالجزائر، يأتي هذا بعد إعلان إيطاليا، منطقة حجر صحي، بسبب انتشار كورونا، وتقليص حركة السفر للبلاد.

وجاء في البيان أن رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، جيوسيبي كونتي، مرسوما في 9 مارس الماضي.

وتضمن المرسوم إجراءات جديدة لاحتواء ومواجهة انتشار كورونا، حيث تم إعلان كامل التراب الايطالي كمنطقة حجر صحي.

وأشار البيان أنه لغاية 3 أفريل المقبل، هناك إلزامية لتفادي التنقلات الأفراد من وإلى ايطاليا، ما عدا التنقلات المبررة.

وأفادت السفارة الإيطالية، أنه سيتم اتخاذ اجراءات جزائية، للمخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء الايطالي.

ومن أجل تجنب أي إزعاج لطالبي التأشيرة نظرا للوضع الحالي، اتخذت السفارة الإيطالية في الجزائر جملة من الإجراءات.

وأفادت أن الأشخاص الذين خططوا للسفر إلى ايطاليا، قبل 30 جوان، سيتم الاتصال بهم من قبل TLS.

وسيكون بمقدور هؤلاء الأشخاص، بدون أي تكلفة إضافية، تأجيل رحلتهم إلى الفصل الثاني من 2020، أو سحب طلبهم.

ففي حال تأجيل رحلتهم إلى إيطاليا، يتقدم المعني في أجل أقصاه أقصاها 15 يومًا إلى وكالة TLS.

ويجب على الشخص المعني، أن يحوز ملفا، يبرر تأجيل الرحلة (حجز فندقي جديد، تأمين سفر جديد، إعادة حجز تذكرة الطائرة).

أما في حال سحب طلب التأشيرة، فيجب على المعني التقدم إلى وكالة TLS، لإلغاء طلب التأشيرة.

وبالنسبة لحاملي تأشيرة غير مستخدمة، صادرة بعد 1 فيفري، وتنتهي قبل 30 جوان، بإمكانهم الاتصال في أجل أقصاه 15 يوما، مع وكالة TLS لتقديم جواز سفرهم، مع ملف يبرر تأجيل الرحلة إلى النصف الثاني من 2020.

وأشارت سفارة إيطاليا لدى الجزائر أنه لن يتم تطبيق أي رسوم إضافية.