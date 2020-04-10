سفارة الجزائر بأبوظبي: اجراء فحص كورونا للجزائريين العالقين بدبي اليوم

أنهت سفارة الجزائر بأبوظبي والقنصلية العامة للجزائر في دبي إلى علم الجزائريين المستوفين لشروط الإجلاء والمسجلين في قوائم السفارة والقنصلية العامة بدبي بأنه تقرر تغيير مكان اجراء فحص كورونا المستجد.

وحسب بيان سفارة الجزائر بأبوظبي، تم تغيير مكان اجراء فحص كورونا المستجد، من مطار دبي الدولي الى قاعة نادي شباب الاهلي في امارة دبي وذلك اليوم الجمعة ابتداء من الساعة الثالثة.

يأتي هذا تحسبا لانطلاق عملية إجلاء الرعايا الجزائريين بدولة الإمارات العربية المتحدة غدا وبعد غد.

ودعت السفارة من جميع الجزائريين المعنيين بالجلاء لتجهيز انفسهم واخذ كل احتياطاتهم والتوجه الى نادي شباب الاهلي الكائن قرب الملا بلازا بدبي

تجدر الاشارة الى ان الخاضعين للفحص بالنادي الى غاية نقلهم الى مطار دول الدولي.