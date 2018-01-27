سفارة الجزائر بأبو ظبي تكرّم الحرفيين المشاركين في مهرجان الشيخ زايد

أسدل مهرجان الشيخ زايد التراثي بالوثبة في إمارة أبو ظبي بعد شهرين كاملين من الفعاليات المتنوعة.

وقد كانت هذه فرصة لصالح عطيّة سفير الجزائر بالإمارات ولكافة أعضاء السفارة لتكريم الحرفيين والفنانين.

وكذا المشرفين على الجناح الجزائري المشارك للمرة الثانية على التوالي في هذه التظاهرة الثقافية العالمية.

عرف هذا التكريم حضور محمد حاجي خوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان وميرة المزروعي المدير التنفيذي للبرامج.

إلى جانب عدد غفير من أبناء الجالية الجزائرية المقيمة بالإمارات والمواطنين الإماراتيين والوافدين والسياح الأجانب.

وعبر سفير الجزائر بالامارات، عن امتنانه للإدارة العليا المنظمة للمهرجان نظير لحسن الإستقبال.

وكذا الدعم الذي حظي به الوفد الجزائري المشارك بامتياز وللمرة الثانية في هذا الحدث الثقافي العالمي.

كما أشاد بالمشاركة المميزة للحرفيين والفنانين وبتمثيلهم الجد مشرف للجزائر.

من جهته، أشاد المديرالعام لمؤسسة خليفة بن زايدآل نهيان بالمشاركة المميزة للجزائر.

واعتبر أنّ الجناح الجزائري يصنف من بين أحسن الأجنحة المشاركة من الناحية التنظيميّة المحكمة.

وأيضا من ناحيّة تنوّع المنتوج التقليدي الجزائري وثراء العروض الفنية الشعبية المقدمة.

متمنيا مشاركة الجزائر في الدّورات المقبلة لهذا المهرجان الذي كان ناجحا بكلّ المقاييس.