سفارة الجزائر بأنقرة: إدراج الطلبة الراغبين في العودة للوطن مع المواطنين العالقين بتركيا

الوطني
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سفارة الجزائر بأنقرة: إدراج الطلبة الراغبين في العودة للوطن مع المواطنين العالقين بتركيا
بقلم نسرين محفوف

وافقت وزارة التعليم العالي على إدراج الطلبة الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، ضمن قائمة المواطنين الذين لا يزالون عالقين في الأراضي التركية.

وأوضح بيان سفارة الجزائر بأنقرة، اليوم الجمعة، أن القرار يخص الطلبة الذين يتابعون دراستهم في تركيا، سواء في إطار البرنامج الوطني الإستثنائي طويل المدى أو التكوين قصير المدى، وكذا الطلبة المستفيدين من منحة الحكومة التركية.

وأشارت السفارة أن وزارة التعليم العالي وافقت على إدراج الطلبة الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، ضمن قائمة المواطنين الذين لا يزالون عالقين في الأراضي التركية.

ويأتي هذا تحسبا لعملية الإجلاء التي تنتظر السفارة تلقي توجيهات رسمية بشأنها من قبل سلطات بلادنا.


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