سفارة الجزائر بأنقرة تدعو الرعايا العالقين في تركيا إلى تسجيل انفسهم

الوطني
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سفارة الجزائر بأنقرة تدعو الرعايا العالقين في تركيا إلى تسجيل انفسهم
بقلم مصطفى.ق

دعت سفارة الجزائر بأنقرة المواطنين الجزائريين العالقين إلى تسجيل أنفسهم في منصة الالكترونية الخاصة بعمليات الإجلاء.

وقالت السفارة في بيان لها:تعلم سفارة الجزائر بأنقرة المواطنين الجزائريين العالقين بتركيا بأن السلطات الجزائرية قد قررت إجلاء المواطنين الجزائريين العالقين في الخارج.

في هذا الإطار و تحسبا لهذا الإجلاء، تقوم السفارة بإعداد قائمة إضافية بأسماء المواطنين العالقين و الذين لم يسجلوا أنفسهم، قبل تاريخ 23 افريل 2020، على مستوى المنصة الالكترونية التي أعدت لهذا الغرض.

وعليه فيرجى من المواطنين المعنيين أن يقوموا بموافاة مصالح السفارة بأسمائهم وصور عن جوازات سفرهم، على وجه السرعة، عبر صفحة الفيسبوك أو البريد الالكتروني : [email protected].


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