سفارة الجزائر بأنقرة: تركيا أمهلت جميع الرعايا العالقين شهرا واحدا لمغادرة أراضيها

أوضحت سفارة الجزائر بأنقرة، اليوم الخميس، أن تركيا أمهلت جميع الرعايا العالقين شهرا واحدا لمغادرة أراضيها.

وجاء في توضيح السفارة “على إثر جملة التساؤلات والإنشغالات التي وردت إلينا، بالإضافة لتناقل بعض وسائل الإعلام للبيان الذي نشرته السفارة عبر صفحتها على الفيسبوك بخصوص التدابير الموجهة للرعايا الأجانب ممن تجاوزت إقامتهم المدة القانونية، تود السفارة أن توضح بأن هذه الإجراءات ليست موجهة للمواطنين الجزائريين بشكل خاص، بل تتعلق بكل الرعايا الأجانب المتواجدين حاليا على الأراضي التركية”.

وقد نشرت الداخلية التركية بيانا، دعت فيه جميع الرعايا الأجانب العالقين بأراضيها، مغادرتها في غضون شهر واحد.

من جانبها، أعلنت المديرية العامة لإدارة الهجرة بتركيا أنه لن يتم منع دخول الأجانب الذين لم يتمكنوا من مغادرة تركيا بسبب وباء كورونا.

وأوضحت المديرية نقلا عن بيان نشرته سفارة تركيا لدى الجزائر على صفحتها الرسمية بفيسبوك، أن المواطنين الجزائريين الموجودين حاليًا على الأراضي التركية، الذين انتهت صلاحية التأشيرة أو الإقامة، ولم يتمكنوا من مغادرة تركيا في الوقت المناسب بسبب تعليق الرحلات الجوية بسبب الوباء، أمامهم شهر واحد لمغادرة أراضي تركيا بعد افتتاح الرحلات المنتظمة بين البلدين.

وأشارت إلى أن هذه التعليمات تنطبق على جميع الرعايا الأجانب العالقين في تركيا.