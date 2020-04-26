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سفارة الجزائر بأنقرة تستأنف العمل بصفة تدريجية وعلى نطاق محدود

الوطني
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سفارة الجزائر بأنقرة تستأنف العمل بصفة تدريجية وعلى نطاق محدود
بقلم فوزية.م

أعلنت، اليوم الأحد، سفارة الجزائر بانقرة المواطنين عن العودة للعمل بصفة تدريجية وعلى نطاق محدود.

وأفادت السفارة، في بيان لها، أن العودة العمل سيكون بصفة تدريجية و على نطاق محدود، على مستوى القنصلية العامة باسطنبول.

مشيرة أن ذلك سيكون عن طريق تنصيب مداومة للتكفل بالحالات المستعجلة فقط، من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 14 زوالا.

كما أوضحت السفارة ايضا أنه وبالتنسيق مع متطوعين جزائريين تم إنشاء لجان على مستوى الفنادق الاثنى عشر التي خصصتها السفارة لإيواء العالقين.

تتولى مهمة إحصاء حاجيات و انشغالات المواطنين و إبلاغ السفارة بها، خاصة فيما يتعلق بوجبة افطار رمضان و بتوفير الدواء الضروري.


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