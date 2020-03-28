سفارة الجزائر بأنقرة تكشف أوضاع الجزائريين المتواجدين بتركيا

أكدت سفارة الجزائر بأنقرة، اليوم السبت، أن الحالة الصحية للمواطنين الجزائريين المتواجدين في الحي الجامعي بكارابوك جيدة.

وأوضحت في بيان على صفحتها بفيسبوك، أنه يتم التكفل حاليا بوضع عدد قليل منهم يحتاجون الى عناية خاصة.

وفيما يتعلق بظروفهم المعيشية، فأشارت أنها في العموم جيدة، وفي طريقها إلى الأحسن من خلال تعاون وثيق وتنسيق مثمر بين السلطات التركية المعنية ومصالح السفارة والقنصلية العامة، بغرض جرد وتوفير كل ما يحتاج اليه المواطنون في مقر إقامتهم بصفة تدريجية.

وأشارت السفارة، أن عملية إحصاء ودراسة وضع كل الجزائريين المقيمين هناك جارية على قدم و ساق، بهدف القيام بترحيلهم جميعا نحو ارض الوطن عند توافر كل الشروط اللازمة واتخاذ قرار الترحيل من طرف السلطات الجزائرية.

ودعت السفارة المواطنين المتواجدين في باقي الأراضي التركية، والذين لم يتم احصاءهم بعد، الى الاتصال بمصالح القنصلية العامة الجزائرية باسطنبول أو السفارة بانقرة حتى يتسنى التكفل بوضعيتم واحتياجاتهم الخاصة.