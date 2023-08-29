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الرياضة

سفارة الجزائر بالبرتغال تتكفل بنقل جثمان اللاعب السابق لمولودية الجزائر

بقلم عزيز طالبي
سفارة الجزائر بالبرتغال تتكفل بنقل جثمان اللاعب السابق لمولودية الجزائر
الجزائر
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قدم سفير الجزائر بالبرتغال خالص تعازيه لعائلة المرحوم سامي تعلوب اللاعب السابق لمولودية الجزائر الذي توفى في العاصمة لشبونة.
وكشفت سفارة الجزائر بالبرتغال عن تكفلها بكل الإجراءات الإدارية في نقل جثمان الفقيد إلى ارض الوطن، و بكل المصاريف المادية.
وقالت ذات السفارة أن اللاعب السابق لمولودية الجزائر، المرحوم توفي في العاصمة لشبونة يوم 21 أوت 2023.

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