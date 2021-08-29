سفارة الجزائر بالدوحة: استقبال المواطنين دون موعد مسبق ابتداء من غد الاثنين

أعلنت سفارة الجزائر بالدوحة أنه سيتم استقبال المواطنين دون الحاجة إلى موعد مسبق ابتداء من يوم غد الاثنين.

وجاء في بيان السفارة “نظرا للتحسن الكبير بخصوص وباء كورونا (كوفيد– 19). وعملا بإجراءات التخفيف المعتمدة من طرف سلطات بلد الإعتماد. تتشرف السفارة بأن تعلن لجميع أفراد الجالية الجزائرية المحترمين وكل المراجعين الكرام. بأنه إبتداء من يوم الاثنين 30 أوت 2021. سيتم العمل بالنظام السابق و استقبال الجميع دون الحاجة إلى موعد مسبق”.