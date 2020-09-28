سفارة الجزائر بالدوحة.. افتتاح فترة الطعون الخاصة بالمراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية

أعلنت، ليوم الإثنين، سفرة الجزائر بالدوحة عن فتحها لفترة تقديم الطعون الخاصة بالمراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية.

وأفادت السفارة، في بيان لها ، “ننهي إلى علم كافة المواطنين الجزائريين المقيمين بدولة قطر، أن فترة الطعون ستكون مفتوحة من 28 سبتمبر إلى غاية 02 أكتوبر 2020، وذلك عملا بأحكام المادة 20 من القانون العضوي رقم: 19-08 المؤرخ في 14 محرم 1441ه الموافق لـــ 14 سبتمبر 2019 المتعلق بنظام الانتخابات”.

وأضافت السفارة الجزائرية ان الطعون توجه إلى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المتواجدة بالسفارة.