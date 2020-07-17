سفارة الجزائر بالدوحة تدعو الجزائريين العالقين للتسجيل في خدمة الإجلاء

الوطني
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سفارة الجزائر بالدوحة تدعو الجزائريين العالقين للتسجيل في خدمة الإجلاء
بقلم م . فيصل

تدعو سفارة الجزائر بالدوحة كافة الجزائريين العالقين في دولة قطر إلى التقرب من مقر السفارة لتسجيل انفسهم في منصة وزارة الداخلية الخاصة بالإجلاء.

ووفق بيان السفارة الجزائريين العالقين في قطر الذين لم يتمكنوا من تسجيل أنفسهم حتى تاريخ 22 أفريل من تسجيل أنفسهم في منصة وزارة الداخلية.

التقرب لتسجيل أنفسهم وذلك قبل الساعة 16 بعد عصر يوم غد السبت 18 جويلية الجاري مرفوقين بمايلي:

نسخة من جواز السفر

تذاكر العودة

عنوان الإقامة أورقم الهاتف في الجزائر

وعلى البريد الإلكتروني الاتي:  [email protected] info


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=854985

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