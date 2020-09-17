سفارة الجزائر بالدوحة تدعو الرعايا الجزائريين للتسجيل في القوائم الإنتخابية

دعت سفارة الجزائر بالدوحة جميع أبناء الجالية الجزائرية المقيمين بدولة قطر للتسجيل في القوائم الإنتخابية.

أعلمت سفارة الجزائر بالدوحة، اليوم الخميس، جميع أبناء الجالية الجزائرية المقيمين بدولة قطر، أن عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ستتم في الفترة ما بين 20-27 سبتمبر 2020.

ودعت السفارة المواطنين والمواطنات الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة كاملة “إلى غاية تاريخ 01 نوفمبر 2020″، ولم يتم تسجيلهم من قبل في القائمة الانتخابية التقدم للمصالح القنصلية في الفترة المشار إليها أعلاه قصد إتمام هذه العملية حتى يتسنى لهم القيام بواجبهم الانتخابي في الموعد المحدد.

ما ذكرت السفارة الجزائرية بالدوحة بالمادة 7 من القانون العضوي للانتخابات، والتي تنص على أنه يجب على كل الجزائريين والجزائريات المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية والذين لم يسبق لهم التسجيل في قائمة انتخابية أن يطلبوا تسجيلهم.

وفي هذا السياق تلفت السفارة انتباه جميع المواطنين المعنيين إلى أن التسجيل القنصلي لايعني التسجيل التلقائي في القائمة الانتخابية.

كما يمكن للراغبين في التأكد من تسجيل أسمائهم في القائمة الانتخابية مراجعة المصالح القنصلية طوال فترة الدوام اليومي.