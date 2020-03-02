سفارة الجزائر بالكاميرون تحذر الشركات من النصب والإحتيال في عمليات التصدير

حذرت سفارة الجزائر بالكاميرون الشركات الوطنية من التعرض للنصب والإحتيال في عمليات التصدير نحو الكاميرون.

وأعلمت غرفة التجارة والصناعة الجزائرية، اليوم الإثنين الشركات الجزائرية في بيان لها، أنها تلقت من سفارة الجزائر بالكاميرون تعليمات بخصوص تنبيه الشركات الوطنية المصدرة للكاميرون بضرورة الحرص على التأكد من قانونية الشركات المصدر إليها قبل أي عملية تصدير.

ودعت السفارة الجزائرية بالكاميرون كامل المتعاملين الإقتصاديين بإتخاذ كامل الإجراءات اللازمة قبل أي عملية تصدير إلى الكاميرون، خاصة ما تعلق بعملية ضمان عملية التصدير التي تصدرها شركة “كاجاكس”.