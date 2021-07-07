سفارة الجزائر بباريس: دخول التراب الوطني دون ترخيص مسبق

أكدت سفارة الجزائر بباريس في فرنسا، أمس الثلاثاء في بيان لها، أن دخول التراب الوطني لا يخضع لأي ترخيص مسبق. مذكّرة بأن الحجز وشراء التذاكر ستكون المسؤولية الحصرية للمصالح التجارية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية.

وجاء في البيان “ليكن في علم المواطنين الجزائريين أنه بعد إعادة فتح الحدود جزئيًا. واستئناف الرحلات الجوية التجارية منذ 1 جوان 2021، فإن الدخول إلى التراب الوطني لا يخضع لأي ترخيص مسبق”. وأكد البيان أن عملية الإجلاء إلى أرض الوطن التي انتهت في 28 فيفري 2021. لم تعد السفارة والممثليات القنصلية في فرنسا مسؤولة عن تسيير عمليات السفر عبر الحدود.

وأضافت “حجز التذاكر وشرائها، وكذلك تكاليف الحجر ستكون مسؤولية المصالح التجارية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية أو شركات الطيران الأجنبية الأخرى. عند برمجة رحلات تجارية، إلى وجهة بلدنا”.

وفيما يتعلق بطلبات الإعفاء من دفع تكاليف الحجر الصحي لفئات الدخل المنخفض من الطلاب وكبار السن. ستواصل المكاتب القنصلية في فرنسا ضمان عمليات التحقق من أهلية مواطنينا للمطالبة بهذا الإجراء الذي قرره رئيس الجمهورية. حسبما أكد ذات البيان. وأضافت السفارة أنه يبقى مفهوما أن هذه العملية لا تعني حجزا مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية.