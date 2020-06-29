سفارة الجزائر ببرلين تُكرم الرسامة الألمانية بيتينا هاينان عياش

قام سفير الجزائر ببرلين، نور الدين عوام، بتكريم الرسامة الألمانية، بيتينا هاينان عياش التي توفيت في 7 جوان عن عمر يناهز الـ82 سنة.

وأشاد السفير بذكرى فنانة “يشهد عملها على الإرتباط القوي الذي أقامته مع الجزائر وشعبها”.

وقال السفير في رسالة تعزية وجهها لعائلة الفنانة ونقلتها وكالة الأنباء، إنّ القيمة الفنية لرسومات بيتينا هاينان عياش المتمثلة في رسومات مائية بألوان متلألئة ومفعمة بالضوء مثل الجزائر التي كانت مرتبطة بها بشدة.

وخلدت رسومات الفنانة الراحلة، منطقة قالمة التي عاشت بها لفترة طويلة مع زوجها الراحل عبد الحميد عياش.

وانتقلت بيتينا هاينان عياش إلى قالمة، مسقط رأس زوجها عام 1963، وفي عام 1968 اشترى المتحف الوطني للفنون الجميلة في الجزائر العاصمة أول أعمال بيتينا هاينان عياش.

وفي عام 1976، حصلت الفنانة الراحلة على الجائزة الكبرى لمدينة الجزائر.

و في عام 1992 تم عرض 120 من لوحاتها في المتحف الوطني للفنون الجميلة، في الجزائر العاصمة.

وتم تقديم ثاني أكبر معرض لأعمال الفنانة، في الجزائر العاصمة في عام 2004.