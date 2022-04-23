سفارة الجزائر بتونس توضح بخصوص المهاجرين غير الشرعيين المفقودين

قدم سفير الجزائر بتونس عزوز بعلال توضيحات بخصوص الجزائريين الذين هاجروا بطريقة غير شرعية ويعتبرون مفقودين أو موضوع اختفاء قسري. كما أكد أن السلطات الجزائرية “لن تتوانى” في إعلام عائلات المعنيين بأي مستجدات قد تطرأ في هذه القضية الأليمة.

في حين، أوضح سفير الجزائر لـ”وأج” انه تم تسجيل، اختفاء الشبان منذ 2008، ويقدر عددهم حسب الشهادات والتبليغات 39 شخصا.

وجاء رد السفارة، “تبعا لردود الفعل والتفاعل المسجلين إثر استدعاء محكمة الكاف بالجمهورية التونسية لعائلات وذوي شبان جزائريين مهاجرين غير شرعيين”. “معتبرين كمفقودين و موضوع اختفاء قسري”.

كما اشار سفير الجزائر في تونس، إلى أن البعض تحدث عن إمكانية تواجد هؤلاء الشبان بالسجون التونسية. مع الإشارة إلى أنهم لا زالوا على قيد الحياة.

وفي نفس الإطار، -يقول السفير- إن الجهاز الدبلوماسي والقنصلي في الجمهورية التونسية نفت تواجد مساجين جزائريين في السجون التونسية. تابعا “لم يتم الإبلاغ عنهم للسلطات الجزائرية، طبقا للأعراف ولأحكام الاتفاقية الدولية للعلاقات القنصلية”. كما “دققت في الموضوع دون التوصل إلى أي مؤشر يوحي باختفاء قسري لمواطنين جزائريين في تونس”.

كما أبرز السفير أن الجزائر وتونس “تربطهما علاقة ثقة تسودها روح المسؤولية والتعاون النزيه”. “بما في ذلك التعاون القنصلي والقضائي وخاصة البحث عن المفقودين أو الأشخاص محل بحث في فائدة العائلات”.

في حين، أضاف أن البلدين “تربطهما اتفاقية تعاون قضائي، يتم من خلالها احترام التدابير المنصوص عليها”. “تبادل المعلومات القضائية و متابعة التحقيقات المتعلقة بأشخاص معنوية أو طبيعية، خاصة عن طريق الإنابات القضائية”. و”هي الإطار الأمثل للتعاطي مع مثل هذه القضايا”.

وفي الأخير قال سفير الجزائر بتونس، “نتفهم ونتعاطف مع مشاعر عائلات الشبان المفقودين ونشاطرهم آلام فقدان أبنائهم”. “نهيب بها بالتشبث بالثقة في السلطات الجزائرية التي لن تتوانى في إعلامها بكل مستجد قد يحدث في هذه القضية المؤسفة و الأليمة”.