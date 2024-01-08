سفارة الجزائر بروما: هذه تكلفة جواز السفر (48ص) بالنسبة للبالغين والطلبة والقصر

أصدرت سفارة الجزائر بروما، اليوم الإثنين، بيان صحفيا أعلنت فيه عن تخفيض قيمة الطابع الجبائي المطبّق على جوازات السفر المكون من 48 صفحة.

وجاء في البيان، أن “سفارة الجزائر بروما تنهي إلى علم كافة المواطنات والمواطنين المقيمين بإيطاليا ومالطا وسان مارينو بأنه بموجب المادة 32 من القانون رقم 23-22 المؤرخ في 24 ديسمبر 2023 والمتضمن لقانون المالية لسنة 2024 ، المعدّلة لأحكام المادتين 136 و 136 مكرر من قانون الطابع، أنه قد تقرر تخفيض قيمة الطابع الجبائي المطبّق على جواز السفر المكون من 48 صفحة كالآتي:

-بالنسبة للبالغين: تسعة آلاف دينار جزائري (9.000دج) بدلاً من اثني عشر ألفا (12.000دج).

-أما بالنسبة للطلبة والقصر: أربعة آلاف وخمسمائة دينار جزائري (4.500 دج) بدلا من ستة آلاف (6.000 دج) .