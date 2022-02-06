سفارة الجزائر بفرنسا تعلق على حادثة تخريب تمثال الأمير عبد القادر

أصدرت السفارة الجزائرية بباريس في فرنسا، اليوم الأحد، بيانا أعربت فيه عن أسفها للتخريب الذي طال تمثالا أقيم في مدينة أمبواز (فرنسا) على شرف الأمير عبد القادر ساعات قبل تدشينه رسميا.

وجاء في البيان “ندد السفير الجزائري محمد عنتر داود بفعل التخريب الدنيء مؤكدا على استكمال الديناميكية الجزائرية الفرنسية التي ترافقها الارادة السياسية من كلا الجانبين و المضي قدما”.

وواصل المصدر نفسه، “للأسف تم تخريب هذا النصب المتعلق بالذاكرة والذي شيده النحات ميشال اوديار في ليلة الرابع الى الخامس فبراير قبل ان يرفع عليه الستار مما اثار موجة تنديد المشاركين و غيرهم”.

و كان داود عنتر قد شارك يوم أمس السبت، بدعوة من عمدة مدينة أمبواز الفرنسية، تيري بوتارد في حفل تدشين تمثال “ممر عبد القادر” تخليدا لذكرى البطل الجزائري الأمير عبد القادر، حسب ذات المصدر الذي أضاف ان هذا الحدث جاء في وقت يحتفل فيه الشعب الجزائري بالذكرى ال60 للاستقلال.

ومن جهة اخرى، “سجلت الجزائر التنديدات الصادرة بالإجماع عن السلطات الفرنسية و سكان مدينة أمبواز الذي يعكس مدى احترام شخصية الأمير عبد القادر الذي وهب حياته لنشر قيم السلم و التسامح”، حسب ذات البيان.

و ترى السفارة الجزائرية في باريس أن هذه “التنديدات تندرج بلا شك في اطار الديناميكية المتصاعدة لتهدئة الوضع التي أطلقتها السلطات العليا في كلا البلدين”.

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أقدم مجهولون على تخريب نصب تذكاري يعود للأمير عبد القادر في فرنسا، حيث كان من المفروض تدشينه اليوم السبت.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد أقدم مجهولون على تخريب النصب التذكاري المتواجد بمنطقة أومبواز الفرنسية.

كما تم إقامة النصب التذكاري بتوصية من المؤرخ الفرنسي بنيامين ستورا، تكريما لذكرى الأمير عبد القادر.

وأثار هذا الفعل، سخطا واستياء لدى السلطات العامة بالمنطقة.

وحسب وسائل إعلام محلية، فتحت القوات الأمنية بأومبواز تحقيقاً لتحديد الفاعل.

كما تبلغ تكلفة النصب التذكاري 35000 أورو ، مدعومة من الإليزيه والإدارة الإقليمية للشؤون الثقافية.

وتعرض النصب لأضرار كبيرة خوصا في الجزء السفلي من الهيكل.

وحسب صحيفة La Nouvelle République، فإن العمل الفني المصنوع من صفائح فولاذية والذي قام بصنعه النحات تورين ميشيل أوديارد، تعرض للتلف.

وأعرب عمدة أومبواز وعن سخطه من هذا الفعل قائلا: “شعرت بالخجل لأننا نتعامل مع عمل فني من هذا النوع. والشعور الثاني بالطبع هو السخط.وهذا السلوك لا يوصف”.

كما أضاف بأنه قد تم فتح تحقيق في “الأضرار الجسيمة التي لحقت بممتلكات مخصصة للمنفعة العامة ومملوكة لشخص عام”.

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