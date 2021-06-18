سفارة الجزائر بفرنسا تكذب إلغاء إجراء الاعفاء من دفع تكاليف الحجر الصحي للطلبة والأشخاص المسنين

فندت سفارة الجزائر بفرنسا الشائعات التي تم تداولها حول الغاء الإجراء الذي أقره رئيس الجمهورية لفائدة الطلبة والأشخاص المسنين من ذوي الدخل الضعيف.

واكدت السفارة في بيان لها اليوم الجمعة ان إعفاء فائدة الطلبة والأشخاص المسنين من ذوي الدخل الضعيف من دفع تكاليف الحجر الصحي عند عودتهم الى ارض الوطن لازال ساري المفعول.

وحسب بيان السفارة انه “خلافا للشائعات المغرضة التي تشير الى الغاء الإجراء القاضي بالإعفاء من دفع تكاليف الحجر الصحي. الذي اقره رئيس الجمهورية لفائدة الطلبة والأشخاص المسنين من ذوي الدخل الضعيف عند عودتهم الى البلادي. فإن سفارة الجزائر بفرنسا تعلم مواطنيها ان هذا الاجراء لا زال ساري المفعول”.

وأضاف البيان انه “بناء على تعليمة صريحة من رئيس الدولة فان توجيهات قد اعطيت لجميع مراكزنا القنصلية في فرنسا. من اجل ضمان المعالجة السريعة للطلبات المتعلقة بذلك. وضرورة اعطاء رد (ايجابي اوسلبي) للمعنيين في اجل لا يتعدى 24 ساعة”.

وذكرت السفارة في ذات البيان ان “قائمة الاشخاص المعنيين بالإعفاء من تكاليف الحجر الصحيي .تقدمها مصالحها ومراكزها القنصلية بشكل يوميي الى مديرية الخطوط الجوية الجزائرية“.

كما أكد السفارة “ان الاعفاء من الدفع لا تخص بأي شكل من الاشكال عملية الحجز التي يتوجب على المعنيين القيام بإجراءاتها”.