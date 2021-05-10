سفارة الجزائر بفرنسا توضح حول فيديو “حجز سيارة القنصلية الجزائرية تباع فيها المخدرات في مارسيليا”

كشفت سفارة الجزائر بفرنسا، أن هناك فيديو مضلل يتم الترويج له لتشويه سمعة ممثليات الجزائر بفرنسا.

وأضافت السفارة في بيان لها، أن بعض الصفحات تداولت فيديو تحت عنوان “الشرطة الفرنسية تحجز سيارة القنصلية الجزائرية تباع فيها المخدرات في مارسيليا”.

كما أن الفيديو يتحدث فيه أحد الأشخاص ويدعي توقيف سائقها من طرف الشرطة الفرنسية.

وكشفت السفارة، أن الفيديو المنتشر مضلل وليس له أي علاقة بالجزائر بل مجرد إشاعة أراد بها البعض الإساءة للممثليات الجزائرية بالخارج.

وأضافت أنه من خلال التحقيق تبين أن الفيديو ليس به أي دليل يثبت ما يدعيه صاحبه حول التوقيف لأغراض مشبوهة

كما أن التصنيف “K” بلوحة الترقيم، يعني أن السيارة تابعة لملحق إداري وتقني بسفارة وليس قنصلية.

بالإضافة إلى أن لوحة ترقيم السيارة “69 K 65 13” تبيّن أنها ليست تابعة للسفارة الجزائرية بفرنسا “الجزائر = 04”.

وشددت السفارة، على تفادي نشر أي فيديو مباشرة دون التحقق منه حتى لو كان فيه كلام لشخص يسرد حكاية ما حول الموضوع، فليست بالأساس هي القضية الحقيقية.