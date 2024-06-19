سفارة الجزائر بفرنسا توظّف أساتذة اللغة العربية

أعلنت سفارة الجزائر بفرنسا عن توظيف مدرسين في اللغة العربية في المرحلة الإبتدائية.

وأعلن مكتب “خدمة تعليم اللغة العربية في فرنسا” Service de l’Enseignement de la Langue Arabe en France . عن فتح باب التقديم في مسابقة على ملفات الترشح لشغل منصب مدرس تعاقدي بدوام جزئي “مدفوع بالساعة” للغة العربية في المدارس الإبتدائية الفرنسية العمومية.

وأشارت السفارة إلى أن مدة تقديم الملفات لا يجب أن تتعدى 30 يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان “من 14 جوان إلى 15 جويلية 2024”.

أما عن شروط التوظيف، فيجب أن يكون حاصلا على الجنسية الجزائرية ومقيما في فرنسا. أن يكون لائقا بدنيا ونفسيا. ويكون حاصلا على المؤهلات المطلوبة لشغل المنصب المتقدم إليه. و مسجلا في السجل العدلي بأي سوابق لا تتلاءم مع ممارسة الوظيفة. كما لا يكون قد سبق إدانته بعقوبة مخلة بالشرف. بالإضافة كذلك إلى أنه لا يجب أن يكون قد ارتكب أي أفعال تمس السيادة والمصلحة الوطنية. وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية جزائرية أو ما يعادلها في المادة المراد تدريسها. أن يكون حاصلا على شهادة تثبت إتقان اللغة الفرنسية بمستوى B2 على الأقل. ويعفى من هذه الشهادة حاملو الشهادات الوطنية أو شهادات الدراسات العليا الفرنسية.

ويتكون ملف الترشح من طلب خطي موجه إلى رئيس خدمة تعليم اللغة العربية في فرنسا. يمكن للمرشح أن يحدد أماكن العمل المفضلة لديه. شهادة الجنسية الجزائرية. شهادة الإقامة. نسخة مصدقة من الشهادة أو الدبلوم. شهادة تثبت إتقان اللغة الفرنسية بمستوى B2 على الأقل في حالة عدم حصول المرشح على شهادة وطنية أو شهادة دراسات عليا فرنسية.

شهادة عمل تثبت الخبرة المهنية المكتسبة في تخصص ذي صلة بالتدريس، إن وجدت. مقتطف من السجل العدلي (شهادة رقم 3) ساري المفعول. شهادة طبية تثبت اللياقة البدنية والنفسية.

صورة شخصية حديثة. السيرة الذاتية تتضمن المعلومات الشخصية والخبرات المهنية

كما يجب إرسال ملف الترشح قبل تاريخ 16 جويلية 2024، على العنوان التالي: 171، rue de la Croix-Nivert 75015 Paris.