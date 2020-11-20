سفارة الجزائر بقطر تعلن عن إجلاء المواطنين الجزائريين الذين تتوفر فيهم هذه الشروط

دعت سفارة الجزائر بقطر، المواطنين الجزائريين العالقين بدولة قطر والمعنيين بعملية الاجلاء، بالتوجه إلى السفارة في غضون 72 ساعة.
وحسب بيان السفارة، فعلى المعنيين إحضار الوثائق التالية :
1) طلب يوضح سبب العودة ونُسخة عن جواز السفر.
2) شهادة انتهاء الدراسة أو التربص بالنسبة للطــلبة.
3) بيان إلغاء الإقامة وإنهاء عقد العمل.
4) نُسخة عن التقرير الطبي الخاص بالحالات المرضية.
5) نُسخة عن التأشيرة بالنسبة لحاملي التـأشيرات السياحية والعائلية.
6) رقم الهاتف.
وأوضح المصدر نفسه، أن الطلبات والوثائق اللاّزمة والمذكورة ترسل عبر البريد الإلكتروني الآتي:
E-mail : [email protected]
وتجدر الإشارة، إلى أنهُ سيتم خضوع من سيتم إجلاؤهم لفترة الحجر الصّحي الوقائي لمدة سبعة (07) أيام.
كما سيتم التواصل في الوقت المناسب بالمعنيين لتزويدهم بتفاصيل المعلومات المتعلقة بالرحلة المنتظر برمجتها خلال الأيام القليلة القادمة.
وتبقى مصالح السفارة في تواصل وإصغاء دائمين عبر بيانات الاتصال الآتية:
Telephone: 00974 (44835880 / 44838729)
Fax : 00974 (44836923 / 44836072)
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