سفارة الجزائر بقطر تعلن عن إجلاء المواطنين الجزائريين الذين تتوفر فيهم هذه الشروط

دعت سفارة الجزائر بقطر، المواطنين الجزائريين العالقين بدولة قطر والمعنيين بعملية الاجلاء، بالتوجه إلى السفارة في غضون 72 ساعة.

وحسب بيان السفارة، فعلى المعنيين إحضار الوثائق التالية :

1) طلب يوضح سبب العودة ونُسخة عن جواز السفر.

2) شهادة انتهاء الدراسة أو التربص بالنسبة للطــلبة.

3) بيان إلغاء الإقامة وإنهاء عقد العمل.

4) نُسخة عن التقرير الطبي الخاص بالحالات المرضية.

5) نُسخة عن التأشيرة بالنسبة لحاملي التـأشيرات السياحية والعائلية.

6) رقم الهاتف.