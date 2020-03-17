سفارة الجزائر بقطر توضح بخصوص الجزائريين العالقين بمطار حمد الدولي

أعلنت سفارة الجزائر في قطر أنها اتخذت كل الإجراءات اللازمة بخصوص الجزائريين العالقين بمطار حمد الدولي منذ وصولهم ليلة 16 مارس 2020 على الساعة الحادية عشر ليلا وعشرون دقيقة.

وحسب توضيح لمصالح السفارة، فإن أفراد الجالية الجزائرية الذين وصلوا إلى مطار حمد الدولي على متن الخطوط الجوية القرية رحلة رقم qr 180 قد تم منعهم من دخول الدوحة ضمن الإجراءات الإحترازية التي تقوم بها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا.

وحسب البيان، فإن أعضاءً من السفارة قد تنقلوا إلى مطار أين تم الإجتماع مع نائب مدير منافذ مطار حمد الدولي والذي أفاد برفع الموضوع إلى رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

كما قامت السفارة بإبلاغ الجهات الرسمية بالموضوع صباح اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى إخطار أفراد من عائلات المسافرين المعنيين بهذا القرار والذين تم وضعه في الصورة كاملة في كل ما تعلق بالموضوع الذي تتابعه خلية بإشراف السفير شخصيا.