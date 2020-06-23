سفارة الجزائر بقطر: فتح صندوق تضامن للتكفل بمصاريف نقل جثامين أفراد الجالية الجزائرية

تنهي سفارة الجزائر لدى دولة قطر، إلى علم كافة أعضاء الجالية الجزائرية، أنه تقرر فتح حساب عنوانه “صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المتوفين في الخارج”.

وستتكفل الدولة، بموجب هذا الصندوق، بجميع مصاريف نقل جثامين أفراد الجالية الجزائرية المتوفين بالخارج إلى أرض الوطن.

ودعت السفارة، جميع المواطنين الذين قد يفجعون بفقدان أحد من ذويهم أو أقاربهم الاتصال بمصالح السفارة على الأرقام 44838729 /44835880/ 00974.

وهذه الأرقام موجهة لاستقبال المكالفات الهاتفية، وكذا تقديم جميع المعلومات والتوضيحات بهذا الخوصوص.