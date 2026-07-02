سفارة الجزائر بكندا توجه تعليمات مهمة لأنصار الخضر قبل مواجهة سويسرا

وجهت سفارة الجزائر بكندا، تعليمات مهمة، لأنصار المنتخب الوطني المتنقلين إلى فانكوفر، لحضور مباراة الخضر ضد سويسرا، الخاصة بالدور الـ32 من كأس العالم 2026.

ونشرت السفارة الجزائرية بكندا، بيان عبر موقعها الرسمي، حذرت فيه أنصار الخضر، من حمل، واستعمال الألعاب النارية، في الملاعب، مناطق المشجعين الرمسية، والأماكن العامة.

كما أوضح ذات البيان، بأن مخالفة هذه التعليمات، قد تؤدي، إلى عقوبات عديدة، من غرامة مالية معتبرة، الطرد من الملعب، وقد تصل إلى المتابعة القضائية، وفق القانون الكندي.

وفي ختام بيانها، دعت سفارة الجزائر بكندا، أنصار المنتخب الوطني، لتشجيع الخضر، بحماس، مع احترام القوانين، لاعطاء صورة مشرفة عن الجزائر، في جميع أنحاء العالم.