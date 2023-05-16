سفارة الجزائر بموسكو تصدر بيانا هاما للطلبة الجزائريين

أعلنت سفارة الجزائر في موسكو، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب (RUDN) ستنظم طاولة مستديرة عبر الإنترنت حول موضوع “حملة التسجيلات والقبول 2023 ، اكتشف العالم في جامعة”.

ودعت السفارة جميع الطلاب الجزائريين الراغبين في الالتحاق بالجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب(RUDN) المشاركة في هذه الطاولة المستديرة يوم 17 ماي 2023 الساعة 2:00 ظهرا بتوقيت موسكو.

كما سيشارك في هذا اللقاء ممثلو جمعيات خريجي الجامعات الروسية (السوفيتية من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضحت السفارة الجزائرية أن الهدف الرئيسي من هذه المائدة المستديرة هو شرح قواعد وإجراءات تسجيل الطلاب الأجانب في جامعة الصداقة (RUDN) للمرشحين وتقديم أعضاء هيئة التدريس التحضيري الرقمي.

ونوهت سفارة الجزائر بموسكو أن لغتي عمل الطاولة المستديرة التي ستنعقد على منصة MSTEAMS هي العربية والإنجليزية.

ويمكن للطلاب الجزائريين المهتمين بالمشاركة في هذه الطاولة المستديرة الالتحاق عن طريق الرابط الموجود في البرنامج

المرفق.

وفيما يلي رابط الانضمام : https://teams.microsoft.com/l/meetup join/19% 3ameeting ZDg5NDQ0NWQtOTNhMS00ODBILThiNjQtMjFkNDhhZGIzNjg 0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20-c675-4c48-88d3- f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%225c53fc3b-c9ed-4f3c-beba-