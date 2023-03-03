سفارة الجزائر بموسكو توجه بلاغا لأبناء الجالية الجزائرية

أبلغت سفارة الجزائر بموسكو أفراد الجالية الجزائرية وكذا الطلاب المقيمين في تامبوف، بأن سفير الجزائر لدى فيدرالية روسيا، سيقوم بزيارة عمل لهذه المدينة بدعوة من محافظها.

وحسب بيان السفارة، فإن السفير بهذه المناسبة، يرغب في مقابلة أفراد الجالية الجزائرية يوم الاثنين 06 مارس 2023 ابتداء من الساعة 18:30 إلى الساعة 00 :20 في فندق ديرجافينسكايا الواقع في ساحة ليون تولستوي ، تامبوف.

ونوهت السفارة إلى أنه ونظرا للعدد المحدود للأماكن، فان التسجيل للمشاركة في هذا الاجتماع سيكون إلزاميا، وذلك عن طريق إرسال بريد إلكتروني مع ذكر الإسم و اللقب ورقم جواز السفر على العنوان التالي: [email protected]

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