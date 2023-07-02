سفارة الجزائر بموسكو توجه دعوة للجالية الجزائرية
بقلم خالد زوبيري
دعت سفارة الجزائر بموسكو جميع أعضاء الجالية الجزائرية بفيديرالية روسيا دون استثناء، إلى حفل رسمي يليه تقديم وجبة في إطار ودي بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال61 لاستقلال الجزائر ( 05 جويلية 1962).
وحسب بيان السفارة، فإن الحفل سيقام يوم السبت 08 جويلية 2023 بمقر السفارة من الساعة 16:00.سا الى 18:00، حيث أنه بإمكان العائلات الجزائرية الحضور رفقة أطفالها.
وعلى جميع أعضاء الجالية الجزائرية المسجلين بالمصلحة القنصلية الراغبين في المشاركة بهذا الحفل التسجيل على البريد الإلكتروني للسفارة التالي : [email protected] أو [email protected]
وفيمايلي البرنامج :
– 16.00 سا : وصول أعضاء الجالية المقيمين بروسيا.
– 16.30 سا : الحفل الرسمي
النشيد الوطني و رفع العلم.
قراءة الفاتحة.
دقيقة صمت .
كلمة ترحيب يقدمها السفير.
17:00 سا-18.00سا : تقديم وجبة في إطار ودي على شرف الجالية
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