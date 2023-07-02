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سفارة الجزائر بموسكو توجه دعوة للجالية الجزائرية

بقلم خالد زوبيري
سفارة الجزائر بموسكو توجه دعوة للجالية الجزائرية
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دعت سفارة الجزائر بموسكو جميع أعضاء الجالية الجزائرية بفيديرالية روسيا دون استثناء، إلى حفل رسمي يليه تقديم وجبة في إطار ودي بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال61 لاستقلال الجزائر ( 05 جويلية 1962).

وحسب بيان السفارة، فإن الحفل سيقام يوم السبت 08 جويلية 2023 بمقر السفارة من الساعة 16:00.سا الى 18:00، حيث أنه بإمكان العائلات الجزائرية الحضور رفقة أطفالها.

وعلى جميع أعضاء الجالية الجزائرية المسجلين بالمصلحة القنصلية الراغبين في المشاركة بهذا الحفل التسجيل على البريد الإلكتروني للسفارة التالي : [email protected] أو [email protected]

وفيمايلي البرنامج :

– 16.00 سا : وصول أعضاء الجالية المقيمين بروسيا.
– 16.30 سا : الحفل الرسمي
النشيد الوطني و رفع العلم.
قراءة الفاتحة.
دقيقة صمت .
كلمة ترحيب يقدمها السفير.
17:00 سا-18.00سا : تقديم وجبة في إطار ودي على شرف الجالية

رابط دائم : https://nhar.tv/ANxlW
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